NII LÄHEB SUJUVAMALT! Proovi tubakast loobumise tasuta nõustamist

„Tubakast või nikotiinist loobuda soovija võib märgata, et ainult tahtejõust jääb teinekord väheks, et saada tubakavabaks. Nikotiin on tugev sõltuvusaine ja tervisele kahjulik närvimürk,“ toonitab Tartu ülikooli kliinikumi kopsuarst ja loobujate nõustaja Ülle Ani, kelle sõnul võib professionaalse nõustaja toel loobumine osutuda palju lihtsamaks.