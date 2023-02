VÕTAKS VEEL ÜHE TASSI KOHVI? Selline on ohutu kogus, kuid mõnel inimesel on mõistlik ergutavast joogist hoopis hoiduda

Benu apteegi proviisor Margot Lehari rõhutab, et kofeiin on erguti, mida pole vaja üldse tarbida. „Ohutuks peetakse kuni nelja tassi kohvi päevas. Tuleb arvestada, et kofeiini sisaldavad ka tee, kakao, šokolaad, koola- ja energiajoogid,“ selgitab Lehari.