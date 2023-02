PLAANID VITAMIINE VÕTTA? Siis pead kindlast arvestama nende seikadega!

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et vitamiinisegu, mis on kokku pandud vastavalt eale, soole või konkreetsele tervisemurele, teeb multivitamiinidest populaarse lahenduse. „Multivitamiinide ehk vitamiinide segu tarvitamise eeliseks on soodsam hind ja mugavus, sest neis on kõik vajalikud ained vastavalt inimese eale, soole, eridieedile või haigusseisundile olemas,“ selgitab Baar.