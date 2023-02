Miks ta on kogu aeg haige? See on peamine põhjus, miks lapsed on sageli tõbised

BENU apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul pole laste immuunsüsteem paljude haigustekitajatega veel kokku puutunud, mistõttu see ei oska ennast nende vastu kaitsta. See on ka peamine põhjus, miks lapsed jäävad täiskasvanutest tihedamini haigeks, kuna seesama pidev haigestumine õpetabki organismi ennast kaitsma ja tugevdab immuunsüsteemi.