„Ma oleksin muidu juba surnud!“ Omapärane abiprogramm joodikutele: kroonilistele alkohoolikutele antakse regulaarselt õlut või veini

Kell on 10 ja Peter saab päeva esimese portsu alkoholi – kokkulepitud koguse õlut. See peaks olema piisav, et ohjeldada tema joomahimu. Ta on 60aastane ja olnud alkohoolik juba teismeeast. Ta on üks kümnest mehest, kes osaleb programmis Managed Alcohol Program (MAP), mis põhineb varem Kanadas kasutatud mudelil.