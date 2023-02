DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kõrvetised ja valu ei lähe üle?

„Minu seedehäirete kohta ütles arst, et see on ülehappesusega gastriit, millest tekivad kõrvetised ja valud, teinekord ei lase need ka öösiti magada. Kirjutas tablette, mida sai kuu aega võetud, oli neist mingil määral abi, aga nii kui tabletid otsas, on jälle kõrvetised ja valud tagasi.”