LUBAMATU OLUKORD: noortel on väga kerge osta tubaka- ja nikotiinitooteid

Kuigigi sageli räägitakse, et praegu on pigem trend suitsetamist maha jätta, siis Balti Uuringute Instituudi läbi viidud uuringust selgus, et meil on suitsetajate ja tubatoodete tarbijate hulk endiselt väga suur. Iga päev tarvitab mõnda tubaka- või nikotiinitoodet pea viiendik ehk 23% elanikkonnast (16-64aastased) ja 7% õpilastest (11-18aastased).