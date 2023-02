Naistearst Gabor Szirko: iga uue seksuaalpartneriga suureneb oht nakatuda selle viirusega

40 aastat tagasi avastas Saksa viroloog Harald zur Hausen, et emakakaelavähki põhjustavad inimese papilloomiviirused (HPV ehk human papilloma virus). Ta sai selle eest 2008. aastal Nobeli meditsiinipreemia. „Umbes sel ajal said kättesaadavaks ka esimesed HPV-vastased vaktsiinid,“ selgitab Szirko. „Tõdemus, et me saame emakakaelavähi vaktsiiniga ära kaotada, on väga suur asi. Vaktsiin ennetab ka vähieelseid seisundeid ja HPV levimust üldse.“