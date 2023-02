MEHED SÜÜDISTAVAD: proteiinipulber tekitab erektsioonihäireid! Treener raputab pead: „Kõrvalnähud viitavad rohkem steroididele.“

Eesti foorumites ei leidu sääraseid postitusi, kus mehed seostaksid erektsiooniprobleeme ja libiido taseme langust proteiinipulbrite tarbimisega. Küll aga on see teema aktuaalne välismaises Quora foorumis, kus kümned ja kümned on uurinud, et kas näiteks peale valgušeigi joomist võivad tekkida probleemid peenisega või kas seksiisu kadumine on seotud proteiinipulbriga.