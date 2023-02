DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks suur varvas on viltu ja valutab?

Tõenäoliselt on see hallux valgus – suur varvas keerab ennast viltu, varba põhiliiges moodustab esileulatuva nuki, mis on inetu vaadata, valus ka, aga kõige hullem on see, et ei saa korralikke kingi kanda, mis naisterahva puhul ilmselt ongi põhiline ajend operatsioonile minekuks.