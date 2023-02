KRIISID RÄSIVAD VAIMSET TERVIST| Kas oled 20 aasta pärast raudmees, talguline, maailmaparandaja või oma õnne sepp?

Ligi 400 leheküjelise Eesti inimarengu aruande lõpuosas on neli põnevat lugu neljast tulevikuinimesest. Lugude peategelased – Margo, Robin, Kait ja Karol – saavad 2040. aastal kokku populaarses kohvikus vaikses metsatukas Tallinna kesklinnas. Räsivad kriisiaastad, looduskatastroofid, sõjad, migratsioon ja majanduslangus on rängalt mõjunud ka inimeste psüühikale. Riigijuhid on mõistnud, et meditsiinisüsteem ei tule toime rahva üha süvenevate vaimse tervise probleemidega ning tuge otsitakse kogukondadelt.