Lastehaiguste professor harvikhaigustest: kõige olulisem on saada võimalikult vara õige diagnoos

Eestis on haruldasi haigusi põdevaid inimesi hinnanguliselt 70 000–100 000. Kuigi haruldaste haiguste esinemissagedus on harv, on hinnanguliselt teada 5000–8000 haigust, mis mõjutab 6–8% kogu elanikkonnast nende eluperioodi jooksul. Euroopa Liidus klassifitseerub haigus haruldaseks ehk harvikhaiguseks juhul, kui seda esineb kuni viiel inimesel 10 000st.