ÄRA JÄTA KONFLIKTI VINDUMA! Seitse soovitust, kuidas lahendada tüli sõbraga

„Kui alustad juttu konfliktist, anna teisele poolele teada, et sul on see plaanis ja küsi teise nõusolekut. Ole valmis ise midagi uut õppima ja ütle ka teisele, et see vestlus on vajalik heade suhete hoidmiseks,“ soovitab Peaasi.ee nõustaja, psühholoog Andreas Holst. „Konflikti ei tohiks lahendama asuda eesmärgiga see võita. Konflikt pole alati negatiivne, vaid võib kaasa tuua uusi ja huvitavaid lahendusi ning mõttenurki,“ lisab ta.