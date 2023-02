PETLIK ÕNNETUNNE: see salakaval sõltuvus varitseb nii noori kui ka vanu

Nikotiin on tugevat sõltuvust tekitav psühhoaktiivne aine. „Nikotiini mõju tervisele on palju uuritud. Juba pikalt on olnud teada, et nikotiin kahjustab kesknärvisüsteemi ja võib kutsuda esile ärevus-, tähelepanu- ja keskendumishäireid, samuti soodustab see kasvajate teket, kahjustab südame-veresoonkonda ning tõstab insuldi- ja infarktiriski, halvendab sperma kvaliteeti ning on lootele mürgine,“ loetleb Anna-Liis Veerpalu, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist.