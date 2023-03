KAS KESKIGA TOOB SELJAVALU? Füsioterapeut: „Kindlasti ei ole see paratamatus, millega peab leppima."

Füsioterapeut ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpetaja Marju Johanson lohutab, et see ei ole siiski reegel, et keskeaga peaksid kaasnema ilmtingimata seljavalud. Isegi siis, kui probleemid on juba tekkinud, on võimalik nende parandamiseks palju ära teha, kuid mõistagi nõuab see inimeselt distsipliini ja järjepidevat tegutsemist.