ETTEVAATUST, MUST PIPAR! Tuline maitsestaja võib parandada meeleolu, kuid põhjustada ka tervisehädasid

Must pipar on populaarne ja armastatud maitseaine kogu maailmas, seda leidub peaaegu iga koduperenaise köögikapis. Teda nimetatakse ka vürtside kuningaks. Kõige rohkem oleme harjunud kasutama musta pipart, kuid pipraterad võivad olla ka rohelised või kollakad ja valged. Roheline ja valge pipar on mahedama maitsega kui must pipar. Kõik need kolm terapipart on Indiast pärit puitliaani marjad ja nende värvierinevus oleneb küpsusastmest. Must pipar on korjatud poolküpselt, enamasti lühidalt keedetud ja päikese käes kuivatatud, misjärel ta omandab musta värvuse.