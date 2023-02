Ravimitest närvikahjustuseni: viis põhjust, miks me luksume

Enamik luksumisi on lühiajalised ja mööduvad 5—10 minutiga. Olukord on aga hoopis täbaram, kui luksumine kestab tunde ja isegi päevi. Siis kannatab ööuni, ei saa hästi süüa, ollakse kurnatud ja peagi hakkab vaevama küsimus — mis on juhtunud, kaua see veel kestab ja kas peaks ehk arsti juurde pöörduma. Tuntakse isegi valehäbi — kes siis nüüd luksumise pärast arsti tüütab!