Arst annab nõu: mida teha, kui voodisse heites sõba silmale ei saa?

Lähed voodisse ja und ei tule? Ärkad enne kukke ja koitu? Oled juba mitu ööd vähernud ja vaid loetud tundideks silma kinni saanud? Kui need olukorrad on sulle tuttavad, on allolev just sulle – nõu annab unearst ja psühhiaater Tuuliki Hion.