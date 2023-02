Ukraina juurtega kooliõde Anastassija: „Vabaduse koolis on minu süda! Mulle annab jõudu, et saan neid lapsi aidata.“

Möödunud sügisel Tallinnas avatud Vabaduse kool on Anastassija esimene töökoht, kus ta töötab kooliõena. Pärast Tallinna tervishoiukõrgkooli lõpetamist siirdus noor õde Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda ja jäi sinna rohkem kui üheksaks aastaks. „Vahepeal olin kodune ka, sest sündisid lapsed,” täpsustab Anastassija. Haiglas olid tema hoole all täiskasvanud, kuid laste sünd pani ta mõistma, et ta tahaks töötada lastega.