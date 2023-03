Südame vahelöögid on teaduslikult hoopis ekstrasüstolid ehk lisalöögid. Me ainult tunnetame seda nii, nagu jätaks süda vahele. Tegelikult on see hoopis lisa- ehk ekstralöök, mis tekib enne oma õiget aega. Süda ju on loodud hoidma oma rütmi ja see pauk, mida me enda sees tunneme, on hoopis pikem paus, et järgmine löök saaks toimuda oma õigel ajal. Kui normaalne rütm on tukk-tukk-tukk-tukk, siis ühe vahelöögiga on see tukk-tukk-tukk-tukk.