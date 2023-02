VAJAD UUT PUUSA- VÕI PÕLVELIIGEST? Loe, kuidas abivajaja pääseb sujuvamalt ja kiiremini ravile!

Sel aastal hakati puusa- ja põlveliigese asendamise ehk endoproteesimise raviteekonda parandama, et aidata patsiendid kiiremini ravile ja muuta raviteekond sujuvamaks. Endoproteesimine on Eestis üks sagedasemaid plaanilisi lõikusi, mille ravijärjekorrad on pikad ja operatsiooni tuleb oodata kaua.