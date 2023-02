VALE TOITUMINE RIKUB SÜDANT! Kui tahad süüa tervislikumalt, pead esitama kõigepealt kolm olulist küsimust

Eriti oluline on teha elustiilis korrektuure, kui inimene juba põeb mõnda südamehaigust või teda on tabanud näiteks infarkt. Kindlasti on võimalik muuta südamesõbralikumaks toitumist. Harvardi meditsiinikool soovitab mõelda – mida, kui palju ja kus me sööme.