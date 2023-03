TELER MÄNGIB AINA VALJEMINI? Arst: vahel kulub aastaid, enne kui inimene tunnistab kuulmislangust ja otsib abi

Sageli ei saa inimene algul ise arugi, et tema kuulmisel on midagi viga – ta paneb telerit aina valjemaks, küsib vesteldes paljut üle ja on pahane, miks teised räägivad pobisedes. „Tegelikult on mittemõistmise taga hoopis kuulmisrakukeste kahjustus ja kuulmislangus,” ütleb kõrva-nina-kurguarst Carina Truuverk.