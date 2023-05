Aleksei Turovski: „Olen eluaeg töötanud silmadega. See hakkas aga muutuma võimatuks...“

Mullu kevadel tundis Aleksei (76), et oma silmi enam usaldada ei saa. „Zooloogina uurin loomi ja joonistan, vaatan neid. Olen eluaeg töötanud silmadega. See hakkas aga muutuma võimatuks ja saatis mu kuulina arstide juurde. Pojad leidsid mulle väga hea kliiniku,“ jutustab mees.

Selgus, et tegemist on maakuli taandarengu ehk kollatähni kärbumisega. „Arstid lootsid, et selle põhjuseks on kõrge veresuhkrutase, aga minu oma on kenasti normis,“ märgib ta.