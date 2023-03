„Õhtul oli korraks hästi halb olla." Tuntud spaa veetorustikus oli baktereid kohati ligi 100 korda rohkem, kui tohib olla!

Kolmapäeval andis Tartu V Spa teada, et sulgeb uksed, kuna duširuumi veest leiti ohtlik bakter. Kui tuli teade spaa kinnipanekust, hakkasid mitmed spaas käinud inimesed kurtma ühismeedias kõhulahtisuse ja oksendamise üle ja süüdistama spaad, et see rikkus koolivaheaja ära. Paljud, kes on viimasel ajal V Spas käinud, panevad oma tervisehädad Legionella bakteri süüks.