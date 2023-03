HOIA TERVIST: Millised abivahendid aitavad kontorirottidel selga säästa?

Kõige esimene valik oleks mõistagi sobiva kontoritooli ostmine. See on lihtne, kui jälgida rusikareeglit: mida reguleeritavam tool on, seda rohkem on võimalik kehas pingeid vähendada. Eriti oluline on see istete puhul, mida kasutab mitu inimest – nii on võimalik, et igaüks saab kehasäästlikult istudes tööd teha.