„MUL ON JU RAVIKUUR POOLELI!“ Kas paksud peavad kaalu alandavatest süstidest suu puhtaks pühkima?

Semaglutiidi tarneraskused jätkuvad. See süstitav diabeediravim on saanud üle ilma kuulsaks kõrvaltoime tõttu – ravim vähendab söögiisu ja aitab kaalu langetada. Kuna 1 mg süstelahus on Eestis sisuliselt otsas, palub Eesti ravimiamet, et ravimit kirjutataks välja üksnes 2. tüübi diabeedi korral. „Mul on ju ravikuur pooleli!“ ehmub Kersti, kes tarvitab seda, et tugevast ülekaalust lahti saada.