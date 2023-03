LÕPUTU VÕITLUS TÄIDEGA! Ahastuses ema: „See on õudsem, kui ma ette kujutasin, sest need tulevad kogu aeg tagasi.“

„Enam ma ei naera, kui keegi ka vaiba üle triigib,“ ütleb kolme lapse ema Heidi, kelle kodust on viimastel kuudel käinud üle kaks täilainet. Ta kardab, et ega sellega asi lõpe. „Tekib abituse tunne, kui jälle on täid peas. Me ju teeme kõik, et neist lahti saa!“