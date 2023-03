Terviseamet leidis normist enam Legionella bakterit ka Tartu majutusasutusest

Lisaks V Spale ja Aura veekeskusele on reedeks tuvastatud Legionella bakter ka ühes Tartu hotellis, mille nime terviseamet ei avalikusta.

Imre Kaas märkis, et kui vee- ja spordikeskuste basseinivesi on reeglina korras, siis probleeme esineb just torustikes voolava veega, mille kohta otsesed nõuded regulaarseks kontrolliks puuduvad. Terviseamet kontrollib spaasid ohuprognoosi alusel üldiselt korra aastas ning regioonid võtavad ka seireproove kord aastas.