ALGUL OLI PAANIKA JA HIRM | Õed meenutavad koroona tulekut: „Me kartsime koju minna, sest ei teadnud, kas oleme nakatunud.“

Kui koroona jõudis 2020. aastal Eestisse, tekitas see algul paanikat ja hirmu. Kuid infektsioonikontrolli õed Signe Juhkam ja Ljudmila Linnik meenutavad ka meedikute suurt ühtsustunnet raskel ajal. „Kuidas me hoidsime üksteist! Seda tunnet on väga raske sõnadega edasi anda. Aga see pilk, need silmad! Ainult silmad paistsid, sest meil oli täisvarustus,“ kirjeldab Ljudmila.