VIIMASTE AASTATE RASKEIM HOOAEG: gripp on võtnud 54 inimese elu

Enne tänavust gripihooaega ennustati, et meil võib ees olla eriti raske gripihooaeg. Nüüd on gripp jäänud teiste teemade varju ja on mulje, et saabus hoopis eriti kerge hooaeg. Arvud kõnelevad teist keelt – haiglasse on sattunud üle tuhande inimese ja surnud on 54, nende hulgas lapsi. „Praegune hooaeg on viimase kolme aasta raskeim,“ kinnitab terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.