VIHANE NOROVIIRUS NIIDAB MAHA! „Kogu öö oksendasin ja hommikul ei võtnud enam jalgu alla.“

„Mul oli nii halb olla, et suutsin hommikul vaevu tööle kirjutada, et olen täiesti rivist väljas,“ kirjeldab Piret, keda tabas pärast öist okserallit ka meeletu peavalu ja nõrkus. Pea käis nii ringi, et kohati oli teadvus ähmane. Perearst Eero Merilind kinnitab, et noroviirus võib olla tõesti väga vihane: „Täiskasvanutel võib nii halb olla, et nad ei suuda voodist ka tõusta.“