DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks mu põlved naksuvad?

Tihtipeale arvatakse, et see on sooladest liigestes, soolanukid vastastikku nühkides nagisevad, ragisevad ja naksuvad. Ei ole päris nii. Lubisoolad kogunevad liigesepindadele ikka kaua kestnud kroonilise põletiku tagajärjel, aga kui ei ole valu ega deformatsioone, siis on tegemist alles algavate ealiste muutustega.