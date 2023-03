Kuidas toetada tundlikku nahka?

Nahka mõjutavad tegurid

Nahk on meie kõige suurem organ ning kõige sagedamini on ilmastikule avatud just nägu. Näonaha olekut mõjutab suur hulk tegureid, alates joodud vee hulgast, mis nahka niisutab, lõpetades ilmastikuga. Inimese keha on võimas, kuid väga palju saame ka ise ära teha, et nahk püsiks suurepärases konditsioonis. Ilmselt on paljudele tuttav olukord, kus tuled pärast pikka tööpäeva talvisest pakasest, nägu kare või koguni punane. Õnneks on lahendused, mis on meile antud selleks, et oma näo eest aastaringselt ka meie talvistes tingimustes hoolitseda.

Mis on õigete toodete valimisel oluline?

Nahk on väga tundlik ja vastuvõtlik ning ühtlasi suurim organ, seega eriti siis, kui tegemist on tundliku nahaga, tuleb äärmiselt hoolikalt valida, mida oma näonahale kanname. Näohoolitsusel on mõned põhireeglid, mida tasub meeles pidada. Näohoolitsusega ei maksa kunagi liialdada. Kreeme ja muid näohooldustooteid ei pea kasutama suures koguses, piisab, kui leiate endale toimiva ja tundlikule nahale sobiva kreemi. Kui kreem on valitud hoolikalt, siis ei ole teisi vajagi. Teine asi mida tundliku naha puhul silmas pidada, on valida kreemid, kus poleks lõhnaaineid, sest need võivad omakorda nahka ärritada: otsige näohooldustooteid, mis sisaldaksid looduslikke koostisosi ja tooteseeriaid, mis oleksid loodud just tundliku naha jaoks. Nii jääb näonahk niisutatud ja siidiselt pehme.

Tõhusad kreemid tundlikule nahale

Tundliku nahaga inimesed on kindlasti hästi tuttavad olukorraga, kus miski ei paista aitavat ja iga järgmine vahend, mis pidi hea olema, vaid kuivatab nahka ning paneb naha ebameeldivalt kokku tõmbuma. Kui olete otsimisest juba väsinud ja soovite lõpuks leida tõhusat lahendust, saame ka siin abikäe ulatada. Rahulolevate klientide sõnul on Eucerin, CeraVE ning Vichy just need tootjad, kelle tootesarjad ei sisalda üleliigseid aineid, kes on spetsialiseerunud igat tüüpi nahale, kaasa arvatud tundlikule nahale, ning kelle tootesarjadesse kuuluvad tooted hoiavad teie naha kaitstuna nii suvel kui talvel. Nende tooted on saanud positiivset vastukaja ning neid tootesarju kasutavate inimeste nahk on siidiselt pehme ja niisutatud igal hooajal.

Tee oma nahale teene juba praegu