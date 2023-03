KUIDAS MAITSEB KEVAD? Jälgi, et laps ei võtaks ampsu nendest taimedest ja lilledest, mis on ohtlikud!

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul juhtub enim taimemürgistusi ühe- kuni nelja-aastaste lastega, kellele on maitsmine loomulik viis maailmaga tutvust teha. „Oluline on teada, et kõik mürgistused on ennetatavad. Taimemürgistused saavad valdavalt vastuse ja juhatuse mürgistusteabekeskuse infoliini 16662 spetsialistide abiga ja haiglasse pole vaja pöörduda.“