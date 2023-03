SUURENDA ÕNNETUNNET! See on lihtsam nende seitsme nipi abil

„Uuringutest on selgunud, et koos teistega söömine tõstab tuju. Ühine söömine seostub suurema lähedustundega üksteise vahel, naeru ning heaoluga. Kiire elutempo tõttu hakkab peredes kaduma traditsioon süüa ühiselt õhtusöök. Teades, et lisaks kõhutäiele aitab see parandada vaimset heaolu, võiks proovida seda traditsiooni elustada,“ soovitas Oidermaa.