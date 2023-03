Soome kuulutati taas maailma kõige õnnelikumaks riigiks, kuid ka üks Balti riik tegi edetabelis tubli hüppe

Sel nädalal avaldati taas maailma õnnearuanne (The World Happiness Report 2023). Nagu ikka, on edetabeli tipus Põhja-Euroopa riigid ja Israel. Juhtkolmikus on Soome, Taani ja Island. Õnnelikkuse aruannet hakati avaldama aastast 2012 ja Soome on alati olnud kümne parema hulgas.