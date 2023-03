Appi, pepu sügeleb hirmsalt! Pereõde: „Naaskelsabad on väga-väga levinud mure.“

Naaskelsabad ehk väiksed linaluu-ussid kipuvad kimbutama eriti lapsi. „Peamiselt on need küll lastel, aga tihtipeale levivad kogu perele,“ tõdeb Meditiimi perearstikeskuse pereõde Maiu Müürsepp. „Nii et lõpuks on see kogu pere haigus. Kui teha ravi, siis ikka tervele perele.“