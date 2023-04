ETTEVAATUST, KIKERHERNES! See puhastab hästi soolestikku, kuid liigne söömine toob tervisehädad

Valgurikka toiduna aitab kikerhernes ehk põishernes hoida lihaste tööjõudu ja luude tervist. Kikerherned on enamasti kreemjat värvi, kuid lisaks on veel ka mustjaid, rohekaid, punakaid ja kollakaid. Kujult on nad ebaühtlased ja meenutavad oina pead. Nende ladinakeelne nimetus arietinum tähendabki tõlkes „väike oinas”. Ingliskeelne nimetus chickpea pidavat aga viitama sellele, et kikerhernes meenutab maitselt ja lõhnalt veidi kanaliha.