DIRIGENT OOTAB LAULUPIDU: Janne Fridolini haigust aitab kontrolli all hoida ülikallis vähiravim

„Olen südamest tänulik: ravi on küll väga-väga kallis, kuid hoiab haigust endiselt kontrolli all. Talv ja kevad on olnud igapäevaselt toimekad mitmel rindel, rõõmu on toonud nii laulupeo proovid, minu hoolivad õpilased, koorikontserdid kui ka minu pere ja isiklike laste tegemistest osasaamine. Mul on tunne, et mind on õnnistatud lastega, kelle ema olla on suur õnn ja privileeg. Rõõmule tasakaaluks on olnud ka sügavat kurbust - saatsin hiljuti igavikuteele oma isa. Mõtlen ikka, hea et niipidi…Ja tänutunne on suur, sest isa oli see, kes tõi mind muusika juurde.