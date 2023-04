„OTSAS, SEDA POLE ENAM KUSKIL!" Diabeetikud ja rasvunud on murelikud, millal saabub Eestisse uus kogus süstitavat ravimit, mis soodustab ka kaalulangust

Populaarse süstitava diabeediravimi semaglutiidi kõrvaltoime on kaalulangus – see on üks põhjusi, miks seda ravimit napib kogu maailmas. Nüüd on Eesti apteekidest 1 mg annus otsa lõppenud. „Muidugi on see väga suur probleem, mitmel patsiendil on jäänud ravi alustamata või pooleli,“ ütleb püsivate tarneraskuste kohta perearst Piret Rospu.