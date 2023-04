KÕRGE VERERÕHK ON SALAKAVAL | Südamearst Margus Viigimaa: „Nooremapoolsetel meestel tekib infarkt väga sageli nii, et enne ei ole mingisuguseid sümptomeid.“

„Miks ma pean rohtu võtma, kui ma tunnen ennast hästi?“ mõtleb nii mõnigi nooremapoolne mees, kellel on juba diagnoositud kõrgenenud vererõhk. „Kuulen seda hästi palju,“ ütleb kardioloog Margus Viigimaa. Kõrget vererõhku ei tohi tähelepanuta jätta – see on üks olulistest sõnumitest, mida kardioloogid ei väsi kordamast.