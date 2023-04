Viljakuse teema peaks olema kohustuslik juba põhikoolis! Naistearst:„Terveid ja turvalisi valikuid saavad teha vaid need inimesed, kellel on teadmised.“

Evolutsiooniliselt on seatud nii, et suur ülekaal, aga ka alakaal takistavad inimesel paljuneda, sest terviserisk on järglastele liiga suur. „Teisisõnu – kui kehakaalu ei saada normaalsele tasemele, pole viljatusravist tihti kasu. Ehk pole see eetilinegi,“ ütleb naistearst Kai Haldre. Miks peaks viljakuseteemadest rääkima juba põhikoolis?