MEESTE RAVI ON KALLIM | Eestlaste südametervis edeneb, ent ravikulud kasvavad

Kuigi südamehaiguseid põdevate patsientide arv ja südamehaigustesse suremus on Eestis aastate jooksul langenud, on meil suremus jätkuvalt Euroopa keskmisest kõrgem. „Kolmekümne aastaga on inimeste teadlikkus südametervisest ning ennetus- ja ravivõimalustest jõudsalt kasvanud, samuti on suremus langenud, ent vaatamata sellele on kulutused ravile endiselt suured,” tõdes kardioloog ja südamekuu algataja dr Margus Viigimaa.