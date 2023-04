Peas tiirlevad ainult mõtted toidust? Need on varjatud põhjused, mis ajavad kogu aeg näksima

Miks on nii, et toit ja söömisega seotud teemad tiirlevad mul kogu aeg peas ja ma ei saa neist lahti? Plaanin peas pidevalt järgmist söögikorda ja tunnen kogu aeg vajadust midagi näksida. Söön tihti ka siis, kui kõht on eelmisest toidukorrast täis. Mida teha, et sellest lahti saada, selgitab kliiniline psühholoog ja Peaasi.ee koolitaja Anna Nõmmik.