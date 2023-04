Nädala jooksul lisandus 151 gripi ja 1466 koroonaviiruse juhtu

Kokku registreeriti 151 gripi haigusjuhtu. Grippi haigestumus vähenes eelmise nädalaga võrreldes 38% võrra, langus on tingitud pühadest. Laboratoorse kinnituse said 85 gripiviirust, neist 10 olid A- ja 75 B-gripiviirused. Domineerib B-gripiviiruse alatüüp Victoria. Pooled grippi haigestunutest olid kuni 15aastased lapsed.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1221 inimest. Neist 68,4% on olnud üle 50aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9-97.