EBATERVISLIK TOIT MAKSU ALLA! Kas soola-, suhkru- ja rasvamaks päästaks soomlaste tervise?

Nagu Eestis, käivad ka Soomes tulised vaidlused võimalike uute maksude üle. Soomes kütab kirgi soovitus kehtestada nn soola-, suhkru- ja rasvamaks, et päästa soomlaste halvenenud tervis ja töövõime. Kas sellistest tervisemaksudest on üldse kasu? Kas need panevad inimese tervislikumalt toituma? Pole kindel.