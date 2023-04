Meeste levinuimad tervisemured

Toitumine

Toitumise puhul tasub olla teadlik ja tähelepanelik. Toitumine on tähtis, sest see on pika ja hea elu alus.

Eriti just noorte puhul on lemmikuteks kiirtoidud nagu burger ja friikartulid. Selliste toitude puhul tasub meeles pidada, et neis on vähe vitamiine ja need tõstavad kolesterooli. Ka liigne suhkur on tervisele halb. Kanaliha on küll tervislik, aga selle puhul tuleb meeles pidada, et kananahas on palju kolesterooli. Samuti oleks hea sealiha vähem tarbida.

Toortoit ehk kõiksugu roheline toit on tervisele hea, sest sealt saab palju vitamiine. Samamoodi on tähtsad kiudained.

Regulaarselt söömine on samuti oluline: hea on süüa nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki.

Ebaterved eluviisid

Ebatervete eluviiside puhul peame silmas alkoholi ning tubakatoodete tarvitamist. Pole ilmselt kellelegi üllatus, et ebaterved eluviisid vähendavad eluaastaid väga palju.