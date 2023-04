„SUHTELISELT VÕIMATU LEIDA!" Patsiendid otsivad tikutulega võõrkeeli valdavaid perearste

Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi kinnitab, et meil on suur ja kasvav mure, et järjest enam on väga erinevate keelte ja kultuuritaustaga patsiente. Vallikivi ei oska öelda, kas meil leidub hispaania keelt valdavaid perearste, küll aga teab ta, et tikutulega otsitakse inglise keelt oskavaid tohtreid. „Õnneks noortele arstidele, kes peale kasvavad, pole see mingi probleem,“ ütleb Vallikivi. Kuid mure pole ainult keeles, vaid keeli oskavate perearstide nimistud juba täis.