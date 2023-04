Magneesiumil ja dementsusel paistab olevat seos

Iseäranis suurt vahet täheldati naistel. Kas see tähendab, et peaksime hakkama magneesiumi mugima? Uudist vahendav Iltalehti manitseb, et liigne magneesiumi tarbimine võib põhjustada lihasnõrkust ja väsimust, langetada vererõhku ning lõppeda halvimal juhul lausa surmaga. Dementsuse tekkel on mitu faktorit, see ei teki vaid ühe toitaine puudusest. Parim moodus aju hoida on pidada lugu tervislikest eluviisidest: tervislik toit, liikumine, piisav uni ning aktiivsus ja sotsiaalsus. Kui keegi peaks kaaluma magneesiumitablettide söömist, tasuks nõu pidada arstiga.